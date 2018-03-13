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СБУ викрила спробу вербування українця спецслужбами РФ

СБУ викрила спробу вербування українця спецслужбами РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Співробітники СБУ викрили чергову спробу вербування спецслужбами Російської Федерації жителя Чернігівщини. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

"Оперативники спецслужби встановили, що житель одного з прикордонних населених пунктів Чернігівської області періодично виїжджав на територію РФ, щоб відвідати своїх родичів. Під час чергової поїздки українець був затриманий правоохоронними органами Росії за начебто порушення митних правил", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, при цьому представники ФСБ спробували схилити чоловіка до негласного співробітництва, погрожуючи йому штрафом, забороною в’їзду та позбавленням можливості контактувати з рідними. Від нього вимагали збирати відомості про сили та засоби захисту державного кордону України та розміщення військових об’єктів. Повернувшись додому, чоловік одразу звернувся до СБУ і надав свідчення стосовно обставин його вербування та поставлених перед ним завдань.

Згідно зі статтею 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі строком до п'ятнадцяти років. Однак, враховуючи те, що громадянин України не виконав злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявив правоохоронцям про свій зв’язок з ними та отримане завдання, суд задовольнив клопотання органів слідства і звільнив його від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у поліції заявили, що ФСБ Росії вербує українців у своїх тюрмах для війни на Донбасі.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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