СБУ разоблачила попытку вербовки украинца спецслужбами РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Сотрудники СБУ разоблачили очередную попытку вербовки спецслужбами Российской Федерации жителя Черниговской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Оперативники спецслужбы установили, что житель одного из пограничных населенных пунктов Черниговской области периодически выезжал на территорию РФ, чтобы посетить своих родственников. Во время очередной поездки украинец был задержан правоохранительными органами России за якобы нарушение таможенных правил", - говорится в сообщении.
Как отмечается, при этом представители ФСБ попытались склонить мужчину к негласному сотрудничеству, угрожая ему штрафом, запретом въезда и лишением возможности контактировать с родными. От него требовали собирать сведения о силах и средствах защиты государственной границы Украины и размещении военных объектов. Вернувшись домой, мужчина сразу обратился в СБУ и дал показания относительно обстоятельств его вербовки и поставленных перед ним задач.
Согласно статье 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до пятнадцати лет. Однако, учитывая то, что гражданин Украины не выполнил преступной задачи иностранных спецслужб и добровольно заявил правоохранителям о своей связи с ними и полученном заданим, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил его от уголовной ответственности.
Напомним, в полиции заявили, что ФСБ России вербует украинцев в своих тюрьмах для войны на Донбассе.