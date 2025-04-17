Румунські військові тренуються вести бої у міських умовах Бухареста

Румунські армія відпрацьовує техніку ведення вуличного бою. На навчальному полігоні змодельовано звичайний район Бухареста. Мета навчань - закріпити навички вуличного бою в реальних умовах.

Передає УНН із посилання на Еuronews.

Деталі

Сухопутні війська Румунії проводять військові навчання, які імітують бойові дії серед житлових будинків центру великого міста. В даному випадку змодельовано центр столиці Румунії, Бухареста.

Військові Румунії спостерігали за сценарієм атаки сил противника будівель у місті. Щоб максимально наблизитися до реальності, на армійському полігоні встановили надувні однорівневі будівлі та пластикові двері. Для навчань виготовили конструкції, що нагадують одноповерхові будинки з пластиковими дверима.

Імітація вуличного бою проходять у безпосередній близькості від житлового кварталу румунської столиці. Ми знаходимося на міському полігоні, яким керує армія. Мета навчань - підвищити боєздатність військ та відпрацювати найскладніші аспекти вуличного бою в реальних умовах - передає з місця подій Марія Мойс, кореспондент Euronews у Румунії.

Коментар представників Сухопутних військ Румунії

Вправу виконуватимемо зі страйкбольної зброї. Це копія М4. Вона не так сильно шумить, як справжня зброя. У будівлях позаду мене були вороги, солдати "зачищали" кожну будівлю окремо і стикалися з різними подіями, наприклад, пораненнями в групі, всередині команди - каже Маріус Тудора, 21-й батальйон гірських рейнджерів, Сухопутні війська Румунії.

Підполковник Андрій Мазере – Генеральний штаб Сухопутних військ нагадав про вторгнення рф в Україну.

Конфлікт, який зараз розгортається в Україні, посилає нам певні сигнали, а саме уроки, які ми виявляємо, певні прийоми, тактику та процедури, які використовуються на театрі військових дій, уроки, які ми також засвоюємо, хороші практики, які ми виявляємо в нинішньому безпековому середовищі

Нагадаємо

У Бидгощі запрацював Центр аналізу JATEC для вивчення досвіду російсько-української війни. Заклад сприятиме інтеграції України в НАТО та впровадженню змін до стратегій Альянсу.

Під час навчань у Польщі десантники НАТО через сильний вітер приземлилися в селі замість запланованого місця. Один військовий опинився на даху будинку, інший зачепився за лінії електропередач, один отримав травму коліна.