Десантники НАТО помилково приземлилися в польському селі під час навчань
Київ • УНН
Під час навчань у Польщі десантники НАТО через сильний вітер приземлилися в селі замість запланованого місця. Один військовий опинився на даху будинку, інший зачепився за лінії електропередач, один отримав травму коліна.
У Польщі десантники НАТО приземлилися в селі замість запланованого місця. Про це повідомляє Olkusz Nasze Miasto, передає УНН.
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Незвичайний інцидент стався під час навчань з десантування неподалік від польського Олькуша. Парашутисти 2-го розвідувального полку з Грубешува, які мали висадитися в Блендовській пустелі, приземлилися в сусідньому селі Чехло. Один із них опинився на даху будинку, інший зачепився за лінії електропередач. Місцеві жителі були шоковані.
За даними, навчання проходили на військовому полігоні в північній частині Блендовської пустелі. Однак сильний вітер змінив курс парашутів, і десантники опинилися у селі.
На місце події були викликані пожежники та швидка допомога. Вони допомогли зняти парашути з ліній електропередач та дахів будинків. На щастя, ніхто з військових серйозно не постраждав, окрім одного десантника, який отримав травму коліна.
Комісія з розслідування авіаційних подій вже розпочала розслідування причин інциденту.
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