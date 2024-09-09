Десантники НАТО ошибочно приземлились в польском селе во время учений

В Польше десантники НАТО приземлились в деревне вместо запланированного места. Об этом сообщает Olkusz Nasze Miasto, передает УНН.

Детали

Необычный инцидент произошел во время учений по десантированию неподалеку от польского Олькуша. Парашютисты 2-го разведывательного полка из Грубешува, которые должны были высадиться в Блендовской пустыне, приземлились в соседнем селе Чехло. Один из них оказался на крыше дома, другой зацепился за линии электропередач. Местные жители были шокированы.

По данным, учения проходили на военном полигоне в северной части Блендовской пустыни. Однако сильный ветер изменил курс парашютов, и десантники оказались в деревне.

На место происшествия были вызваны пожарные и скорая помощь. Они помогли снять парашюты с линий электропередач и крыш домов. К счастью, никто из военных серьезно не пострадал, кроме одного десантника, который получил травму колена.

Комиссия по расследованию авиационных происшествий уже начала расследование причин инцидента.

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