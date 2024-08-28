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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Польше будут судить членов группы "вагнера": начало процесса 9 сентября

В Польше будут судить членов группы "вагнера": начало процесса 9 сентября

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 00:50  •  5295 просмотра

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Двое россиян предстанут перед судом в Кракове за участие в группе "вагнера". Их обвиняют в вербовке наемников, проведении гибридной войны и пропагандистской деятельности в Польше.

Члены группы "вагнера" предстанут перед судом в Польше. Об этом сообщает RMF FM, передает УНН.

Детали

Суд над двумя россиянами начнется 9 сентября в окружном суде польского Кракова. Алексей Т. и Андрей Г. обвиняются в участии в международном вооруженном объединении и деятельности в пользу иностранной разведки.

Обвинительный акт, поданный в июне Малопольской прокуратурой, касается их участия в террористических действиях и вербовки наемников в Польше. Прокуратура утверждает, что подсудимые расклеили сотни вербовочных наклеек в Кракове и Варшаве, что способствовало вербовке и организации новых членов группы "вагнера".

Также им инкриминируют проведение гибридной войны и пропагандистской деятельности, которая имела целью дестабилизацию политической ситуации в Польше. Мужчин задержали в августе 2023 года в Варшаве. По информации, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Британська розвідка: після смерті пригожина у ПВК "вагнер" лишилось близько 5 тисяч найманців 23 августа 2024, 13:10 • 13560 просмотров

Юлия Котвицкая

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