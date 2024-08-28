В Польше будут судить членов группы "вагнера": начало процесса 9 сентября
Киев • УНН
Двое россиян предстанут перед судом в Кракове за участие в группе "вагнера". Их обвиняют в вербовке наемников, проведении гибридной войны и пропагандистской деятельности в Польше.
Члены группы "вагнера" предстанут перед судом в Польше. Об этом сообщает RMF FM, передает УНН.
Детали
Суд над двумя россиянами начнется 9 сентября в окружном суде польского Кракова. Алексей Т. и Андрей Г. обвиняются в участии в международном вооруженном объединении и деятельности в пользу иностранной разведки.
Обвинительный акт, поданный в июне Малопольской прокуратурой, касается их участия в террористических действиях и вербовки наемников в Польше. Прокуратура утверждает, что подсудимые расклеили сотни вербовочных наклеек в Кракове и Варшаве, что способствовало вербовке и организации новых членов группы "вагнера".
Также им инкриминируют проведение гибридной войны и пропагандистской деятельности, которая имела целью дестабилизацию политической ситуации в Польше. Мужчин задержали в августе 2023 года в Варшаве. По информации, им грозит до 10 лет лишения свободы.
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