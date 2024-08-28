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У Польщі судитимуть членів групи "вагнера": початок процесу 9 вересня

Київ • УНН

 • 107819 перегляди

Двоє росіян постануть перед судом у Кракові за участь у групі "вагнера". Їх звинувачують у вербуванні найманців, проведенні гібридної війни та пропагандистській діяльності в Польщі.

Члени групи "вагнера" постануть перед судом у Польщі. Про це повідомляє RMF FM, передає УНН.

Деталі

Cуд над двома росіянами розпочнеться 9 вересня в окружному суді польського Кракова. Олексій Т. і Андрій Г. звинувачуються у участі в міжнародному збройному об'єднанні та діяльності на користь іноземної розвідки.

Обвинувальний акт, поданий у червні Малопольською прокуратурою, стосується їх участі в терористичних діях та вербування найманців у Польщі. Прокуратура стверджує, що підсудні розклеїли сотні вербувальних наклейок у Кракові та Варшаві, що сприяло вербуванню та організації нових членів групи вагнера.

Також їм інкримінують проведення гібридної війни і пропагандистської діяльності, яка мала на меті дестабілізацію політичної ситуації в Польщі. Чоловіків затримали у серпні 2023 року в Варшаві. За інформацією, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Британська розвідка: після смерті пригожина у ПВК "вагнер" лишилось близько 5 тисяч найманців 23.08.24, 16:10 • 14111 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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