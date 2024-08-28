У Польщі судитимуть членів групи "вагнера": початок процесу 9 вересня
Київ • УНН
Двоє росіян постануть перед судом у Кракові за участь у групі "вагнера". Їх звинувачують у вербуванні найманців, проведенні гібридної війни та пропагандистській діяльності в Польщі.
Члени групи "вагнера" постануть перед судом у Польщі. Про це повідомляє RMF FM, передає УНН.
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Cуд над двома росіянами розпочнеться 9 вересня в окружному суді польського Кракова. Олексій Т. і Андрій Г. звинувачуються у участі в міжнародному збройному об'єднанні та діяльності на користь іноземної розвідки.
Обвинувальний акт, поданий у червні Малопольською прокуратурою, стосується їх участі в терористичних діях та вербування найманців у Польщі. Прокуратура стверджує, що підсудні розклеїли сотні вербувальних наклейок у Кракові та Варшаві, що сприяло вербуванню та організації нових членів групи вагнера.
Також їм інкримінують проведення гібридної війни і пропагандистської діяльності, яка мала на меті дестабілізацію політичної ситуації в Польщі. Чоловіків затримали у серпні 2023 року в Варшаві. За інформацією, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
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