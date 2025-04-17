Румынские военные тренируются вести бои в городских условиях Бухареста

Румынская армия отрабатывает технику ведения уличного боя. На учебном полигоне смоделирован обычный район Бухареста. Цель учений – закрепить навыки уличного боя в реальных условиях.

Передает УНН со ссылкой на Еuronews.

Детали

Сухопутные войска Румынии проводят военные учения, имитирующие боевые действия среди жилых домов центра большого города. В данном случае смоделирован центр столицы Румынии, Бухареста.

Военные Румынии наблюдали за сценарием атаки сил противника зданий в городе. Чтобы максимально приблизиться к реальности, на армейском полигоне установили надувные одноуровневые здания и пластиковые двери. Для учений изготовили конструкции, напоминающие одноэтажные дома с пластиковыми дверями.

Имитация уличного боя проходят в непосредственной близости от жилого квартала румынской столицы. Мы находимся на городском полигоне, которым руководит армия. Цель учений – повысить боеспособность войск и отработать самые сложные аспекты уличного боя в реальных условиях - передает с места событий Мария Мойс, корреспондент Euronews в Румынии.

Комментарий представителей Сухопутных войск Румынии

Упражнение будем выполнять из страйкбольного оружия. Это копия М4. Она не так сильно шумит, как настоящее оружие. В зданиях позади меня были враги, солдаты "зачищали" каждое здание отдельно и сталкивались с разными событиями, например, ранениями в группе, внутри команды - говорит Мариус Тудора, 21-й батальон горных рейнджеров, Сухопутные войска Румынии.

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