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Румынские военные тренируются вести бои в городских условиях Бухареста

Киев • УНН

 • 4226 просмотра

Румынские военные проводят учения, имитирующие бои в городских условиях, используя макеты зданий Бухареста. Цель учений – отработать навыки ведения боя в реалистичной среде.

Румынские военные тренируются вести бои в городских условиях Бухареста

Румынская армия отрабатывает технику ведения уличного боя. На учебном полигоне смоделирован обычный район Бухареста. Цель учений – закрепить навыки уличного боя в реальных условиях.

Передает УНН со ссылкой на Еuronews.

Детали

Сухопутные войска Румынии проводят военные учения, имитирующие боевые действия среди жилых домов центра большого города. В данном случае смоделирован центр столицы Румынии, Бухареста.

Военные Румынии наблюдали за сценарием атаки сил противника зданий в городе. Чтобы максимально приблизиться к реальности, на армейском полигоне установили надувные одноуровневые здания и пластиковые двери. Для учений изготовили конструкции, напоминающие одноэтажные дома с пластиковыми дверями.

Имитация уличного боя проходят в непосредственной близости от жилого квартала румынской столицы. Мы находимся на городском полигоне, которым руководит армия. Цель учений – повысить боеспособность войск и отработать самые сложные аспекты уличного боя в реальных условиях

- передает с места событий Мария Мойс, корреспондент Euronews в Румынии.

Комментарий представителей Сухопутных войск Румынии

Упражнение будем выполнять из страйкбольного оружия. Это копия М4. Она не так сильно шумит, как настоящее оружие. В зданиях позади меня были враги, солдаты "зачищали" каждое здание отдельно и сталкивались с разными событиями, например, ранениями в группе, внутри команды

- говорит Мариус Тудора, 21-й батальон горных рейнджеров, Сухопутные войска Румынии.

Подполковник Андрей Мазере – Генеральный штаб Сухопутных войск напомнил о вторжении россии в Украину.

Конфликт, который сейчас разворачивается в Украине, посылает нам определенные сигналы, а именно уроки, которые мы выявляем, определенные приемы, тактику и процедуры, используемые на театре военных действий, уроки, которые мы также усваиваем, хорошие практики, которые мы выявляем в нынешней среде безопасности

Напомним

В Быдгоще заработал Центр анализа JATEC для изучения опыта российско-украинской войны. Заведение будет способствовать интеграции Украины в НАТО и внедрению изменений в стратегии Альянса.

Во время учений в Польше десантники НАТО из-за сильного ветра приземлились в селе вместо запланированного места. Один военный оказался на крыше дома, другой зацепился за линии электропередач, один получил травму колена.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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