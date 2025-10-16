Російський дрон атакував авто "Укрпошти" біля лінії фронту: поранено водія
Київ • УНН
Російський безпілотник завдав удару по пересувному відділенню "Укрпошти" поблизу села Широка Балка, поранивши водія Олександра. Його швидко евакуювали до лікарні, життю чоловіка нічого не загрожує.
Російські війська завдали удару безпілотником по пересувному відділенню "Укрпошти" неподалік села Широка Балка, поблизу лінії фронту. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в Телеграм, пише УНН.
Деталі
За його словами, унаслідок атаки поранення отримав водій пересувного відділення Олександр. Його швидко евакуювали до лікарні завдяки злагодженим діям поліції, військової адміністрації та співробітників пошти.
Допоміг, звісно, і бронежилет – зараз життю Олександра нічого не загрожує
Попри поранення, чоловік уже висловив бажання якнайшвидше повернутися до роботи, однак керівництво вирішило дати йому час на відновлення. Начальниця відділення Лідія, яка перебувала поруч під час атаки, не постраждала й уже повернулася до виконання обов’язків.
Смілянський нагадав, що російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру.
Усі чули про напад на автомобілі ООН на Херсонщині – наше відділення працювало в тому ж районі. Ворог продовжує атакувати наші автівки та людей
