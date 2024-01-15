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Актуальне
росіяни поранили ще одного жителя Авдіївки

росіяни поранили ще одного жителя Авдіївки

Київ • УНН

 • 42214 перегляди

Армія рф 14 січня поранила ще одного жителя Донецької області

Російські війська поранили ще одного жителя Донецької області - в Авдіївці, повідомив у понеділок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

За 14 січня росіяни поранили 1 жителя Донеччини - в Авдіївці

- написав Філашкін у Telegram.

Доповнення

З 24 лютого 2022 року, за повідомленням, росіяни вбили 1832 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4477.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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