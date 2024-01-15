росіяни поранили ще одного жителя Авдіївки
Київ • УНН
Армія рф 14 січня поранила ще одного жителя Донецької області
Російські війська поранили ще одного жителя Донецької області - в Авдіївці, повідомив у понеділок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
За 14 січня росіяни поранили 1 жителя Донеччини - в Авдіївці
Доповнення
З 24 лютого 2022 року, за повідомленням, росіяни вбили 1832 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4477.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.