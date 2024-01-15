россияне ранили еще одного жителя Авдеевки

Российские войска ранили еще одного жителя Донецкой области - в Авдеевке, сообщил в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 14 января россияне ранили 1 жителя Донецкой области - в Авдеевке - написал Филашкин в Telegram.

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С 24 февраля 2022 года, по сообщению, россияне убили 1832 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4477.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.