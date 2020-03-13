Офіс Президента: на засіданні РНБО розглянуть сценарій закриття кордонів через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На засіданні Ради національної безпеки і оборони України в п'ятницю обговорять сценарій закриття кордонів через загрозу коронавірусної інфекції. Про це УНН повідомили в Офісі Президента.
"Президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО. Обговорюватимуть сценарій закриття кордонів через загрозу коронавірусу", - повідомили в ОП.
Деталі засідання будуть повідомлені по завершенню. Відзначається, що початок засідання запланований на 12:30.
Як повідомлялося в УНН, напередодні стало відомо, що в Україні зафіксовано два нові випадки інфікування COVID-19.