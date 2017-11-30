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Рівень тіньової економіки України знизився до 35% - Кубів

Рівень тіньової економіки України знизився до 35% - Кубів

Київ • УНН

 • 15676 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У першому півріччі 2016 року рівень тіньової економіки складав 38%, а вже у першому півріччі 2017 року цей показник знизився до 35%. Такі дані навів у ході конференції міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, повідомляє кореспондент УНН.

За словам міністра, статистика щодо рівня тіньової економіки України за попередні роки виглядає так:

• 2014 рік – 43%;

• 2015 рік – 40%;

• І півріччя 2016 року – 38%;

• І півріччя 2017 року – 35%.

За словами Кубіва, завдяки цьому відбулося відновлення довіри до економіки України з боку економічних агентів.

"На нашу думку, найперспективнішими секторами можливих інвестицій наразі є агропромисловість, інноваційні технології, енергетика", - додав міністр економіки.

Як повідомляв УНН, у Мінекономрозвитку очікуюють, що на кінець року українська економіка продемонструє зростання на 1,8%.

Українські Національні Новини

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