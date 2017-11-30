Рівень тіньової економіки України знизився до 35% - Кубів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У першому півріччі 2016 року рівень тіньової економіки складав 38%, а вже у першому півріччі 2017 року цей показник знизився до 35%. Такі дані навів у ході конференції міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, повідомляє кореспондент УНН.
За словам міністра, статистика щодо рівня тіньової економіки України за попередні роки виглядає так:
• 2014 рік – 43%;
• 2015 рік – 40%;
• І півріччя 2016 року – 38%;
• І півріччя 2017 року – 35%.
За словами Кубіва, завдяки цьому відбулося відновлення довіри до економіки України з боку економічних агентів.
"На нашу думку, найперспективнішими секторами можливих інвестицій наразі є агропромисловість, інноваційні технології, енергетика", - додав міністр економіки.
Як повідомляв УНН, у Мінекономрозвитку очікуюють, що на кінець року українська економіка продемонструє зростання на 1,8%.