Рівень тіньової економіки України знизився до 35% - Кубів

За словам міністра, статистика щодо рівня тіньової економіки України за попередні роки виглядає так:

• 2014 рік – 43%;

• 2015 рік – 40%;

• І півріччя 2016 року – 38%;

• І півріччя 2017 року – 35%.

За словами Кубіва, завдяки цьому відбулося відновлення довіри до економіки України з боку економічних агентів.

"На нашу думку, найперспективнішими секторами можливих інвестицій наразі є агропромисловість, інноваційні технології, енергетика", - додав міністр економіки.

Як повідомляв УНН, у Мінекономрозвитку очікуюють, що на кінець року українська економіка продемонструє зростання на 1,8%.