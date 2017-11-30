Уровень теневой экономики Украины снизился до 35% - Кубов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В первом полугодии 2016 уровень теневой экономики составлял 38%, а уже в первом полугодии 2017 этот показатель снизился до 35%. Такие данные привел в ходе конференции международного рейтингового агентства Fitch Ratings первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, сообщает корреспондент УНН.
По словам министра, статистика по уровню теневой экономики Украины за предыдущие годы выглядит так:
• 2014 - 43%;
• 2015 - 40%;
• I полугодие 2016 года - 38%;
• I полугодие 2017 - 35%.
По словам Кубива, благодаря этому произошло восстановление доверия к экономике Украины со стороны экономических агентов.
"По нашему мнению, наиболее перспективными секторами возможных инвестиций пока является агропромышленность, инновационные технологии, энергетика", - добавил министр экономики.
Как сообщал УНН, в Минэкономразвития очикуюють, что на конец года украинская экономика продемонстрирует рост на 1,8%.