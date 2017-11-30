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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 74637 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 63389 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 70928 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 78806 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Уровень теневой экономики Украины снизился до 35% - Кубов

Уровень теневой экономики Украины снизился до 35% - Кубов

Киев  •  УНН

 • 15667 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В первом полугодии 2016 уровень теневой экономики составлял 38%, а уже в первом полугодии 2017 этот показатель снизился до 35%. Такие данные привел в ходе конференции международного рейтингового агентства Fitch Ratings первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, сообщает корреспондент УНН.

По словам министра, статистика по уровню теневой экономики Украины за предыдущие годы выглядит так:

• 2014 - 43%;

• 2015 - 40%;

• I полугодие 2016 года - 38%;

• I полугодие 2017 - 35%.

По словам Кубива, благодаря этому произошло восстановление доверия к экономике Украины со стороны экономических агентов.

"По нашему мнению, наиболее перспективными секторами возможных инвестиций пока является агропромышленность, инновационные технологии, энергетика", - добавил министр экономики.

Как сообщал УНН, в Минэкономразвития очикуюють, что на конец года украинская экономика продемонстрирует рост на 1,8%.

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