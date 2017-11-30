Уровень теневой экономики Украины снизился до 35% - Кубов

По словам министра, статистика по уровню теневой экономики Украины за предыдущие годы выглядит так:

• 2014 - 43%;

• 2015 - 40%;

• I полугодие 2016 года - 38%;

• I полугодие 2017 - 35%.

По словам Кубива, благодаря этому произошло восстановление доверия к экономике Украины со стороны экономических агентов.

"По нашему мнению, наиболее перспективными секторами возможных инвестиций пока является агропромышленность, инновационные технологии, энергетика", - добавил министр экономики.

Как сообщал УНН, в Минэкономразвития очикуюють, что на конец года украинская экономика продемонстрирует рост на 1,8%.