Річний дохід першого заступника глави АП Ковальчука становив 431,2 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Перший заступник глави Адміністрації Президента України Віталій Ковальчук у 2017 році отримав 431 тис. 187 грн доходів у вигляді заробітної плати. Про це свідчать дані декларації В.Ковальчук, передає УНН.
Разом з цим, дохід дружини Ковачука в минулому році становив 3,8 млн грн, з яких 417 тис. грн - зарплата, 3,3 млн грн - дохід від заняття підприємницькою діяльністю, 8,2 тис. грн - страхові виплати і 30, 2 тис. грн - відсотки за депозитом.
Також, згідно з електронною деклараціэю, дружина В.Ковальчука в минулому році придбала автомобіль Lexus 2016 року випуску. У спільному користуванні з чоловіком також залишилися два автомобіля Toyota RAV 4 2003 року випуску і Toyota Landcruiser 2014 року випуску.
У спільному користуванні у В.Ковальчука і його дружини готівкою задекларовано 265 тис. доларів США, 202 тис. євро і 95 тис. грн.
Як повідомляв УНН, Порошенко за 2017-й рік задекларував 16,3 млн грн доходів.