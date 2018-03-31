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Річний дохід першого заступника глави АП Ковальчука становив 431,2 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Перший заступник глави Адміністрації Президента України Віталій Ковальчук у 2017 році отримав 431 тис. 187 грн доходів у вигляді заробітної плати. Про це свідчать дані декларації В.Ковальчук, передає УНН.

Разом з цим, дохід дружини Ковачука в минулому році становив 3,8 млн грн, з яких 417 тис. грн - зарплата, 3,3 млн грн - дохід від заняття підприємницькою діяльністю, 8,2 тис. грн - страхові виплати і 30, 2 тис. грн - відсотки за депозитом.

Також, згідно з електронною деклараціэю, дружина В.Ковальчука в минулому році придбала автомобіль Lexus 2016 року випуску. У спільному користуванні з чоловіком також залишилися два автомобіля Toyota RAV 4 2003 року випуску і Toyota Landcruiser 2014 року випуску.

У спільному користуванні у В.Ковальчука і його дружини готівкою задекларовано 265 тис. доларів США, 202 тис. євро і 95 тис. грн.

Як повідомляв УНН, Порошенко за 2017-й рік задекларував 16,3 млн грн доходів.

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