Радбез ООН проведе екстрене засідання через останню хвилю атак росії на Україну

Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання 20 червня увечері у відповідь на останню хвилю терору та жорстоких атак росії на Україну. З такою ініціативою виступив Київ. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

Я дякую Гайанському головуванню та іншим партнерам за підтримку прохання України. Ми очікуємо, що члени РБ ООН займуть принципову позицію щодо російських ударів, які призвели до численних жертв серед цивільного населення. Нам потрібні чіткі сигнали щодо необхідності посилення тиску на агресора та зміцнення України, включаючи додаткові можливості ППО - написав Сибіга у соцмережі X.

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Він додав, що минуло 100 днів з того часу, як Україна погодилася на пропозицію США про повне припинення вогню, яке могло б прокласти шлях до справжнього мирного процесу. Та москва продовжує його відкидати і посилює терор проти мирного населення. Тому лише тиск може змусити росію вибрати світ замість війни.

Російська агресія проти України залишається серйозною загрозою для глобальної стабільності. Безпека Європи, Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону безпосередньо пов'язана, оскільки режими у Москві, Тегерані та Пхеньяні працюють разом, щоб підірвати міжнародний мир та безпеку. Ми повинні зберігати єдність і працювати спільно, щоб протистояти цим загрозам - наголосив голова українського зовнішньополітичного відомства.

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Нагадаємо

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні відреагувала на атаку росії по Києву 17 червня, зазначивши, що це, ймовірно, є атакою з найбільшою кількістю загиблих в Києві за майже рік.

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