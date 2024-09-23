путін шукає альтернативи ядерним погрозам для стримування Заходу - WP

У кремлі зростає розуміння того, що Захід не піддається на його ядерні погрози, і російський диктатор володимир путін шукає нові способи забезпечити дотримання своїх "червоних ліній". Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на аналітиків та офіційних осіб рф, передає УНН.

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Коли на початку місяця президент рф володимир путін попередив, що схвалення Заходом ударів України вглиб росії означатиме, що москва перебуває у стані війни з НАТО, російські пропагандисти кинулися "брязкати" ядерною зброєю.

Спікер нижньої палати парламенту в'ячеслав володін пригрозив що удари по росії призведуть до війни із застосуванням ядерної зброї, і нагадав Європарламенту, що його штаб-квартира у Страсбурзі розташована лише за три хвилини польоту від російської міжконтинентальної балістичної ракети (МБР).

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Втім всередині кремля зростає розуміння того, що багаторазові погрози застосування ядерної зброї починає втрачати свою силу, а "червоні лінії" москви постійно перетинаються. Аналітики і чиновники, близькі до високопоставлених російських дипломатів, кажуть, що путін шукає "більш тонку і обмежену" відповідь на те, що захід дозволить Україні використовувати ракети більшої дальності для ударів по росії.

"Стався переповнений ядерними погрозами потік. До таких заяв уже виробився імунітет, і вони нікого не лякають", - сказав російський чиновник, який виступав на умовах анонімності через делікатність теми.

Російський вчений, тісно пов'язаний з високопоставленими російськими дипломатами, погодився з ним, назвавши ядерний варіант "найменш можливим" зі сценаріїв, "тому що він дійсно призведе до невдоволення партнерів росії на Глобальному Півдні, а також тому, що з військової точки зору він явно не дуже ефективний".

"Всі ці розмови про ядерний поріг перебільшують загрозу такого роду ескалації і недооцінюють можливість альтернативних варіантів", - додав академік. "Оскільки Захід володіє глобальною військовою інфраструктурою... можна знайти безліч вразливих точок".

Як пише WP, путін перебирає варіанти, щоб стримати підтримку України з боку Заходу і спробувати домогтися дотримання своїх "червоних ліній", вважає Тетяна Станова, засновник французької політичної консалтингової компанії R-Politik. "Є варіанти, які він не хоче застосовувати, а є варіанти, які він готовий розглянути сьогодні", - сказала вона. Також додала, що путін розглядає ядерну зброю як "найгірший варіант для всіх, зокрема для нього самого".

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Ядерні заходи або прямий напад на територію НАТО будуть розглядатися тільки в тому випадку, якщо "путін відчує загрозу існуванню росії в її нинішньому вигляді, коли він вважатиме, що іншого виходу немає", сказала вона. "У такій ситуації Захід повинен піти набагато далі, ніж те, що він обговорює зараз".

Російські офіційні особи вже, схоже, певною мірою заспокоїлися через явну нерішучість Сполучених Штатів у питанні зняття обмежень на нанесення Україною ударів по військових об'єктах вглиб росії за допомогою західних ракет. За словами аналітиків і офіційних осіб, зростає очікування того, що якщо дозвіл буде отримано, то він буде "дуже обмеженим".

Однак путін все ще перебуває під тиском, щоб якось відреагувати і зупинити постійний перетин його "червоних ліній".

"Є розуміння того, що червоні лінії, проведені москвою, ігноруються Заходом, і з боку москви мають бути більш вагомі та значні кроки, щоб продемонструвати серйозність своїх намірів", - сказав академік.

Москва може відповісти диверсійними операціями проти військових об'єктів або інших об'єктів інфраструктури на Заході, де участь росії буде важко довести. Вона також може звернутися до проксі-груп, які вже борються із західними інтересами, наприклад, до хуситів в Ємені, які атакують морські судна в Червоному морі, каже Лоуренс Фрідман, заслужений професор військових досліджень у Кінгс-коледжі в Лондоні, - підкреслюючи можливість, про яку також говорив російський академік.

Він не хоче, щоб це вилилося в щось драматичне або радикальне, в сенсі ядерної зброї або прямих бойових дій між нашими і його військами, але це не означає, що не відбувається чогось серйозного - сказав Фрідман.

Сергій Марков, політичний аналітик, пов'язаний із кремлем, сказав, що у вищих ешелонах російської армії зростає розуміння того, що "росія зіпсувала Захід, і що ми багато говорили про червоні лінії, але нічого не зробили. У якийсь момент нам доведеться піти на ескалацію".

Марков припустив, що можливими заходами у відповідь можуть стати закриття британського посольства в москві та удари по авіабазах у Польщі та Румунії, де базуються літаки F-16. "Оскільки росія впевнена, що в якийсь момент удари по москві обов'язково будуть завдані, то ми повинні вдарити першими", - сказав він.

Хоча Станова відкинула можливість нанесення подібних ударів по авіабазах НАТО як малоймовірну і можливу тільки в разі "відчаю", ядерна риторика все ж має своє застосування. І вона, і Марков зазначають, що члени кампанії кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа посилили погрози москви як передвиборче питання.

Цього тижня Трамп і колишнійкандидат у президенти Роберт Ф. Кеннеді-молодший написали у своїй статті для видання Hill, що рішення надати Україні дозвіл на використання західних ракет дальнього радіусу дії "поставить світ перед більшим ризиком ядерного конфлікту, ніж будь-коли з часів кубинської ракетної кризи", і закликали натомість до прямих перемовин із москвою.

путін може спробувати посилити загрозу і розіграти "золоту карту", пішовши на ескалацію перед виборами, заявив Марков. "Якщо путін піде на ескалацію, то США будуть боятися ядерної війни, і Трамп переможе".

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Фрідман також зазначив, що ядерні погрози путіна були навмисно двозначними, щоб посилити відчуття небезпеки. "Це звучить грізно, але насправді він ніколи не говорить конкретно, що збирається робити. Він дозволяє нам робити власні інтерпретації, і люди інтерпретують найгірше".

Однак зрештою, у міру того, як ефективність цього підходу знижується, путін ще не придумав, чим його замінити, каже Станова, і невизначеність зростає, оскільки "ніхто не розуміє", які відповіді путін у підсумку вибере для кожної конкретної дії.

"Я думаю, що путін теж не розуміє", - сказала вона.