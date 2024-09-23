путин ищет альтернативы ядерным угрозам для сдерживания Запада - WP

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кремль понимает, что ядерные угрозы теряют эффективность. путин рассматривает «более тонкие» варианты реагирования на поддержку Украины Западом, избегая прямой эскалации.

В кремле растет понимание того, что Запад не поддается на его ядерные угрозы, и российский диктатор владимир путин ищет новые способы обеспечить соблюдение своих "красных линий". Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на аналитиков и официальных лиц рф, передает УНН

Детали 

Когда в начале месяца президент рф владимир путин предупредил, что одобрение Западом ударов Украины вглубь россии будет означать, что москва находится в состоянии войны с НАТО, российские пропагандисты бросились "бряцать" ядерным оружием.

Спикер нижней палаты парламента вячеслав волин пригрозил, что удары по россии приведут к войне с применением ядерного оружия, и напомнил Европарламенту, что его штаб-квартира в Страсбурге расположена всего в трех минутах полета от российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

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Впрочем внутри кремля растет понимание того, что многократные угрозы применения ядерного оружия начинает терять свою силу, а "красные линии" москвы постоянно пересекаются. Аналитики и чиновники, близкие к высокопоставленным российским дипломатам, говорят, что путин ищет "более тонкий и ограниченный" ответ на то, что запад позволит Украине использовать ракеты большей дальности для ударов по россии.

"Произошел переполненный ядерными угрозами поток. К таким заявлениям уже выработался иммунитет, и они никого не пугают", - сказал российский чиновник, выступавший на условиях анонимности из-за деликатности темы. 

Российский ученый, тесно связанный с высокопоставленными российскими дипломатами, согласился с ним, назвав ядерный вариант "наименее возможным" из сценариев, "потому что он действительно приведет к недовольству партнеров России на Глобальном Юге, а также потому, что с военной точки зрения он явно не очень эффективен".

"Все эти разговоры о ядерном пороге преувеличивают угрозу такого рода эскалации и недооценивают возможность альтернативных вариантов", - добавил академик. "Поскольку Запад обладает глобальной военной инфраструктурой... можно найти множество уязвимых точек".

Как пишет WP, путин перебирает варианты, чтобы сдержать поддержку Украины со стороны Запада и попытаться добиться соблюдения своих "красных линий", считает Татьяна Становая, основатель французской политической консалтинговой компании R-Politik. "Есть варианты, которые он не хочет применять, а есть варианты, которые он готов рассмотреть сегодня", - сказала она. Также добавила, что путин  рассматривает ядерное оружие как "худший вариант для всех, в том числе для него самого".

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Ядерные меры или прямое нападение на территорию НАТО будут рассматриваться только в том случае, если "путин почувствует угрозу существованию россии в ее нынешнем виде, когда он посчитает, что другого выхода нет", сказала она. "В такой ситуации Запад должен пойти гораздо дальше, чем то, что он обсуждает сейчас".

Российские официальные лица уже, похоже, в определенной степени успокоились из-за явной нерешительности Соединенных Штатов в вопросе снятия ограничений на нанесение Украиной ударов по военным объектам вглубь россии с помощью западных ракет. По словам аналитиков и официальных лиц, растет ожидание того, что если разрешение будет получено, то оно будет "очень ограниченным".

Однако путин все еще находится под давлением, чтобы как-то отреагировать и остановить постоянное пересечение его "красных линий".

"Есть понимание того, что красные линии, проведенные москвой, игнорируются Западом, и со стороны москвы должны быть более весомые и значительные шаги, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений", - сказал академик.

москва может ответить диверсионными операциями против военных объектов или других объектов инфраструктуры на Западе, где участие россии будет трудно доказать. Она также может обратиться к прокси-группам, которые уже борются с западными интересами, например, к хуситам в Йемене, которые атакуют морские суда в Красном море, говорит Лоуренс Фридман, заслуженный профессор военных исследований в Кингс-колледже в Лондоне, - подчеркивая возможность, о которой также говорил российский академик.

Он не хочет, чтобы это вылилось во что-то драматическое или радикальное, в смысле ядерного оружия или прямых боевых действий между нашими и его войсками, но это не значит, что не происходит чего-то серьезного

- сказал Фридман.

Сергей Марков, политический аналитик, связанный с кремлем, сказал, что в высших эшелонах российской армии растет понимание того, что "россия испортила Запад, и что мы много говорили о красных линиях, но ничего не сделали. В какой-то момент нам придется пойти на эскалацию".

Марков предположил, что возможными ответными мерами могут стать закрытие британского посольства в москве и удары по авиабазам в Польше и Румынии, где базируются самолеты F-16. "Поскольку россия уверена, что в какой-то момент удары по москве обязательно будут нанесены, то мы должны ударить первыми", - сказал он.

Хотя Становая отвергла возможность нанесения подобных ударов по авиабазам НАТО как маловероятную и возможную только в случае "отчаяния", ядерная риторика все же имеет свое применение. И она, и Марков отмечают, что члены кампании кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа усилили угрозы Москвы как предвыборный вопрос.

На этой неделе Трамп и бывший кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший написали в своей статье для издания Hill, что решение предоставить Украине разрешение на использование западных ракет дальнего радиуса действия "поставит мир перед большим риском ядерного конфликта, чем когда-либо со времен кубинского ракетного кризиса", и призвали взамен к прямым переговорам с Москвой.

путин может попытаться усилить угрозу и разыграть "золотую карту", пойдя на эскалацию перед выборами, заявил Марков. "Если путин пойдет на эскалацию, то США будут бояться ядерной войны, и Трамп победит".

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Фридман также отметил, что ядерные угрозы путина были намеренно двусмысленными, чтобы усилить ощущение опасности. "Это звучит грозно, но на самом деле он никогда не говорит конкретно, что собирается делать. Он позволяет нам делать собственные интерпретации, и люди интерпретируют худшее".

Однако в конечном итоге, по мере того, как эффективность этого подхода снижается, путин еще не придумал, чем его заменить, говорит Становая, и неопределенность растет, поскольку "никто не понимает", какие ответы путин в итоге выберет для каждого конкретного действия.

"Я думаю, что путин тоже не понимает", - сказала она.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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