Прогноз зростання ВВП у Німеччині знижено через жорстку економію

Економіка Німеччини 2024 року може зрости на 0,7%, вважає інститут ifo. У грудні він прогнозував зростання економіки на 0,9%, але знизив очікування через багатомільярдні заходи економії. Про це пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.

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Німецький інститут економічних досліджень ifo знизив прогноз економічного зростання ФРН на 2024 рік. Тепер передбачається, що ВВП Німеччини за підсумками поточного року збільшиться на 0,7%. У середині грудня вони прогнозували зростання німецької економіки у 2024 році на 0,9%. Вважається, що причиною погіршення прогнозу є жорсткі заходи економії, що розробляються урядом після рішення Федерального конституційного суду.

Керівник відділу дослідження кон'юнктури Тімо Вольмерсхойзер вказав, що узгоджений бюджетним комітетом Бундестагу проект бюджету на поточний рік містить додаткові заходи економії майже на 19 млрд євро. Це створить додаткове навантаження на компанії та домогосподарства і скоротить державні витрати, що негативно позначиться на кон'юнктурі.

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