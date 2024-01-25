Прогноз роста ВВП в Германии снижен из-за жесткой экономии

Экономика Германии в 2024 году может вырасти на 0,7%, считает институт ifo. В декабре он прогнозировал рост экономики на 0,9%, но снизил ожидания из-за многомиллиардных мер экономии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Немецкий институт экономических исследований ifo снизил прогноз экономического роста ФРГ на 2024 год. Теперь предполагается, что ВВП Германии по итогам текущего года увеличится на 0,7%. В середине декабря они прогнозировали рост немецкой экономики в 2024 году на 0,9%. Считается, что причиной ухудшения прогноза являются жесткие меры экономии, разрабатываемые правительством после решения Федерального конституционного суда.

Руководитель отдела исследования конъюнктуры Тимо Вольмерсхойзер указал, что согласованный бюджетным комитетом Бундестага проект бюджета на текущий год содержит дополнительные меры экономии почти на 19 млрд евро. Это создаст дополнительную нагрузку на компании и домохозяйства и сократит государственные расходы, что негативно скажется на конъюнктуре.

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