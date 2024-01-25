Прогноз роста ВВП в Германии снижен из-за жесткой экономии
Институт ifo снизил прогноз роста ВВП Германии на 2024 год до 0,7%, объясняя это мерами жесткой экономии на сумму почти 19 миллиардов евро, в одобренном Бундестагом бюджете.
Правительство Польши планирует существенно либерализовать законодательство об абортах
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о планах подать в парламент законопроект, который предлагает легализовать аборты до двенадцатой недели беременности, а также продажу противозачаточных таблеток без рецепта с 15-летнего возраста. Это произошло после широких протестов в ответ на более жесткие законы об абортах, введенные в 2021 году.
Выбросы CO2 от ископаемого топлива в ЕС достигли 60-летнего минимума
Выбросы ископаемого топлива "наконец вернулись к уровню 1960-х годов", говорят аналитики, но они предупреждают, что уровень все еще снижается слишком медленно.
Астрономов озадачила самая давняя черная дыра из выявленных во Вселенной
Астрономы с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) обнаружили древнюю черную дыру в центре галактики GN-z11, расположенной на расстоянии около 13,4 миллиарда световых лет. Наблюдаемый размер черной дыры вызывает недоумение, поскольку он слишком велик для ее возраста, что позволяет предположить, что ранние черные дыры могут расти быстрее, чем считается.
Сразу две украинские художницы стали победительницами Болонской выставки иллюстраторов
Украинские иллюстраторы Полина Дорошенко и Оксана Домашич были названы среди победителей 58-й Болонской выставки иллюстраторов.
Новая китайская лаборатория темной материи стала самой большой и глубокой
Подземная лаборатория Цзиньпин в Китае, самая глубокая и большая подземная лаборатория в мире, в настоящее время занимается поиском темной материи. Широкие возможности лаборатории позволяют проводить передовые эксперименты по обнаружению темной материи
В Нидерландах суд разрешил стрелять в волков из пейнтбольного оружия
Голландский суд разрешил использовать пейнтбольные ружья для отпугивания волков в национальном парке Гоге Велуве, назвав бесстрашие животных в отношении людей значительной угрозой для общественной безопасности.
Оккупанты атаковали Харьковскую область: четыре человека получили ранения
В результате удара российских военных в Харьковской области Украины четыре человека получили ранения.
В Польше начали строительство второго разведывательного корабля
Польша начала строительство второго корабля радиоэлектронной разведки для своего флота. Корабли, являющиеся частью программы "Дельфин", являются передовыми единицами, предназначенными для улучшения возможностей страны и НАТО по сбору разведывательной информации, а их поставка ВМС Польши ожидается к 2027 году.
Особое внимание - Авдеевка: Зеленский заслушал доклады о ситуации на передовой
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады о ситуации на фронте, сосредоточившись прежде всего на Авдеевке и Купянском направлении.