Президент та перша леді відвідали поранених військових у госпіталі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою відвідали Національний військово-медичний клінічний центр “Головний військовий клінічний госпіталь”, де поспілкувалися з пораненими військовими, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.
“У День Незалежності України Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою відвідали Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь“ і поспілкувалися з пораненими захисниками та їхніми близькими”, — сказано у повідомленні.
Так, Зеленський подякував за службу військовим та побажав одужання.
“Вдячні вам за службу. Потужні, сміливі хлопці, бороните нашу країну. Ви ризикуєте найціннішим — здоров’ям і життям. Хлопці, бажаю одужання, а рідним — тримайтеся. Вітаю з Днем Незалежності”, — сказав він.
Серед іншого, Президент поцікавився, чи надається пораненим вся необхідна допомога. Медики розповіли про стан військових, які отримали важкі поранення на передовій, та про їхнє лікування.
Захисників, що проходять лікування, також привітав музикант Сергій Міхалок з гуртом “Ляпіс 98”. Вони виконали композицію “Воины света” та вручили подарунки.
“Ми написали пісню, яка стала неофіційним гімном Майдану. В Україні сьогодні День Незалежності, а в нашій країні зараз люди теж борються і співають такі ж пісні. Сподіваємося, що ви всі одужаєте. І ви будете жити, як і ми, у мирній прекрасній країні”, — сказав Сергій Міхалок.
Президент України вручив військовим державні нагороди.
Президент та перша леді також ознайомились з планами щодо будівництва нового корпусу госпіталю.
Нагадаємо, у День Незалежності Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам.