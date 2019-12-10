Пожежа у коледжі в Одесі: тіла загиблих, які неможливо впізнати, ідентифікуватимуть завдяки ДНК

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Тіла загиблих у пожежі в одеському коледжі, які неможливо впізнати, ідентифікуватимуть завдяки біологічним зразкам родичів шляхом проведення порівняльної генетичної експертизи. Про це повідомив начальник ГУ НП в Одеській області Олег Бех під час засідання урядової комісії з розслідування причин пожежі в Одеському коледжі, передає УНН з посиланням на поліцію області.