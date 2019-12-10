Пожар в колледже в Одессе: тела погибших, которые невозможно узнать, будут идентифицировать благодаря ДНК

Так, назначен ряд необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинские экспертизы по определению степени тяжести телесных повреждений 19 пострадавших, а также по факту смерти погибших.

“С целью дальнейшей идентификации тел погибших, которые невозможно узнать, у близких родственников без вести пропавших отобраны биологические образцы для проведения сравнительной генетической экспертизы”, — добавил Бех.

Напомним, из резервного фонда государственной областной администрации выделено почти 3 миллиона гривен на выплату материальной помощи семьям пострадавших и погибших в результате пожара в колледже. Средства также выделены и из военного бюджета.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

На данный момент известно о 12 погибших. Первой из подтвержденных погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух людей под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще три тела. Также один человек — спасатель — умер в больнице. 8 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами. 9 декабря во время разбора завалов обнаружено еще два тела — одно в в 00:35, другое — в 5:15.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции есть две версии пожара в колледже в Одессе — нарушение пожарной безопасности и поджог. В деле уже есть первые подозреваемые.