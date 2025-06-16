Позбутися залежності: у ЄС обговорюють припинення імпорту викопного палива з рф, ключові пропозиції вже на цьому тижні

Плани щодо припинення імпорту російських енергоносіїв поки не співідносяться з відмовою від уранової продукції - останнє поки відкладається.

Передає УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

ЄС вживає подальших заходів для зменшення енергетичної залежності від росії. Цього тижня Брюссель оголосить про правові заходи щодо повного припинення імпорту російського викопного палива до Євросоюзу.

Але плани відлучення блоку від меншої, але набагато більш хитромудрої залежності - російських ядерних технологій - поки відкладаються.

Тож, уран залишається проблемою. За повідомленням FT, міністри ЄС хочуть обговорити інвестиції в ядерну енергетику на найближчій зустрічі на початку поточного тижня. Плануються заходи щодо російського імпорту збагаченого урану у контексті обмеження на нові контракти на поставку. Згідно з повідомленням Єврокомісії - відповідні пропозиції будуть внесені та обговорені в червні.

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З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року, країни ЄС заплатили росії за паливо понад 200 мільярдів євро. Відомо, що імпорт вугілля та нафти потрапив під санкції. Більше того - імпорт газу має бути припинений до 2027 року.

Проблеми російського ядерного імпорту є складнішим.

За даними аналітичного центру Bruegel, на ядерне паливо припадає лише близько 700 млн євро з 22 млрд євро, сплачених росії у 2024 році. Втім чиновники попереджають, що є ризик для енергетичної безпеки ЄС. У низці країн зважають, що москва раптово здатна припинити постачання.

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Ланцюжок поставок урану суттєво складний з технічної точки зору, про що попереджає Бен МакВільямс, науковий співробітник Bruegel з питань клімату та енергетики.

Технічно кажучи, ланцюг поставок урану дуже складний.

За словами фахівця, тут потрібна саме поступова відмова.

Довідково

ЄС має 101 ядерний реактор, 19 з яких є радянськими реакторами ВВЕР.

Європейський блок покладається на росію у постачанні близько 20-25% свого природного, конвертованого і збагаченого урану.

Реактори по всьому ЄС часто купують російські запасні частини або потребують експертизи з технічного обслуговування.

Доповнення

У рамках санкцій проти російської економіки президент США Джо Байден запровадив у 2024 році заборону на імпорт збагаченого урану з рсії, за деякими винятками.

У результаті росія запровадила припинення постачання збагаченого урану на атомні електростанції в США.

Нагадаємо

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що після ударів Ізраїлю не виявлено додаткових пошкоджень на збагачувальних об'єктах Ірану.

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