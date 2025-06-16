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Избавиться от зависимости: в ЕС обсуждают прекращение импорта ископаемого топлива из рф, ключевые предложения уже на этой неделе

Киев • УНН

 • 172 просмотра

ЕС готовится к полному отказу от импорта ископаемого топлива из россии, но планы по урану пока откладываются. Санкции действуют, однако ЕС все еще зависит от российских ядерных технологий.

Избавиться от зависимости: в ЕС обсуждают прекращение импорта ископаемого топлива из рф, ключевые предложения уже на этой неделе

Планы по прекращению импорта российских энергоносителей пока не соотносятся с отказом от урановой продукции - последнее пока откладывается.

Передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

ЕС принимает дальнейшие меры для уменьшения энергетической зависимости от россии. На этой неделе Брюссель объявит о правовых мерах по полному прекращению импорта российского ископаемого топлива в Евросоюз.

Но планы отлучения блока от меньшей, но гораздо более хитроумной зависимости - российских ядерных технологий - пока откладываются. 

Поэтому уран остается проблемой. По сообщению FT, министры ЕС хотят обсудить инвестиции в ядерную энергетику на ближайшей встрече в начале текущей недели. Планируются меры по российскому импорту обогащенного урана в контексте ограничения на новые контракты на поставку. Согласно сообщению Еврокомиссии - соответствующие предложения будут внесены и обсуждены в июне.

Санкции действуют, но Европа все равно укрепляет экономику россии

С момента полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, страны ЕС заплатили россии за топливо более 200 миллиардов евро. Известно, что импорт угля и нефти попал под санкции. Более того - импорт газа должен быть прекращен до 2027 года.

Проблемы российского ядерного импорта являются более сложными.

По данным аналитического центра Bruegel, на ядерное топливо приходится лишь около 700 млн евро из 22 млрд евро, уплаченных россии в 2024 году. Впрочем чиновники предупреждают, что есть риск для энергетической безопасности ЕС. В ряде стран считают, что москва внезапно способна прекратить поставки.

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Цепочка поставок урана существенно сложная с технической точки зрения, о чем предупреждает Бен МакВильямс, научный сотрудник Bruegel по вопросам климата и энергетики.

Технически говоря, цепь поставок урана очень сложная.

По словам специалиста, здесь нужен именно постепенный отказ.

Справка

У ЕС есть 101 ядерный реактор, 19 из которых являются советскими реакторами ВВЭР.

Европейский блок полагается на россию в поставках около 20-25% своего природного, конвертированного и обогащенного урана. 

Реакторы по всему ЕС часто покупают российские запасные части или нуждаются в экспертизе по техническому обслуживанию.

Дополнение

В рамках санкций против российской экономики президент США Джо Байден ввел в 2024 году запрет на импорт обогащенного урана из россии, за некоторыми исключениями. 

В результате россия ввела прекращение поставок обогащенного урана на атомные электростанции в США.

Напомним

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что после ударов Израиля не выявлено дополнительных повреждений на обогатительных объектах Ирана.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россия планирует дальнейшие атаки против украинской энергетики, в частности существует угроза инфраструктуре атомной генерации.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЭкономикаполитикаТехнологии
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Financial Times
Европейский Союз
Джо Байден
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Tesla
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