Посли шести країн розпочали дипломатичні місії в Україні - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з послами Фінляндії, Бразилії, Ірландії, Чорногорії, Литви та Ісландії, які прибули працювати в Україну. Відбулись окремі зустрічі та вручення вірчих грамот.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із послами Фінляндії, Бразилії, Ірландії, Чорногорії, Литви та Ісландії, які прибули працювати до України. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Вірчі грамоти. Початок дипломатичної місії нових послів, які прибули працювати до нашої країни: Фінляндії, Бразилії, Ірландії, Чорногорії, Литви та Ісландії. Поспілкувався окремо з кожним. Сподіваємось на інтенсивний розвиток міждержавного діалогу між нашими країнами
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