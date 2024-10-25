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Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Послы шести стран начали дипломатические миссии в Украине - Зеленский

Послы шести стран начали дипломатические миссии в Украине - Зеленский

Киев  •  УНН

17:26 • 4736 просмотра

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Президент Зеленский встретился с послами Финляндии, Бразилии, Ирландии, Черногории, Литвы и Исландии, которые прибыли работать в Украину. Состоялись отдельные встречи и вручение верительных грамот.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами Финляндии, Бразилии, Ирландии, Черногории, Литвы и Исландии, которые прибыли работать в Украину. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Верительные грамоты. Начало дипломатической миссии новых послов, которые прибыли работать в нашу страну: Финляндии, Бразилии, Ирландии, Черногории, Литвы и Исландии. Пообщался отдельно с каждым. Надеемся на интенсивное развитие межгосударственного диалога между нашими странами

- сказал Зеленский.

Напомним

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о возможности высылки российского посла в случае продолжения диверсий. Сейчас в стране ограничено передвижение российских дипломатов и ведется более 10 производств по диверсионной деятельности.

Сибига и Ермак обсудили с послами G20 План победы и Формулу мира15 октября 2024, 20:23 • 44799 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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