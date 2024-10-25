Послы шести стран начали дипломатические миссии в Украине - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с послами Финляндии, Бразилии, Ирландии, Черногории, Литвы и Исландии, которые прибыли работать в Украину. Состоялись отдельные встречи и вручение верительных грамот.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами Финляндии, Бразилии, Ирландии, Черногории, Литвы и Исландии, которые прибыли работать в Украину. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.
Верительные грамоты. Начало дипломатической миссии новых послов, которые прибыли работать в нашу страну: Финляндии, Бразилии, Ирландии, Черногории, Литвы и Исландии. Пообщался отдельно с каждым. Надеемся на интенсивное развитие межгосударственного диалога между нашими странами
Напомним
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о возможности высылки российского посла в случае продолжения диверсий. Сейчас в стране ограничено передвижение российских дипломатов и ведется более 10 производств по диверсионной деятельности.
Сибига и Ермак обсудили с послами G20 План победы и Формулу мира15 октября 2024, 20:23 • 44799 просмотров