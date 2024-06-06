Понад 55 тисяч українців вже згенерували посвідчення ветерана в "Дії"
Київ • УНН
Понад 55 000 українців вже отримали електронні посвідчення ветерана в додатку "Дія" за день після його запуску, що дозволяє їм використовувати електронне посвідчення ветерана замість паперового.
За добу у застосунку "Дія" українці згенерували вже понад 55 тисяч е-Посвідчень ветерана. Про це в ефірі телемарафону заявила директор Департаменту цифрового розвитку та трансформації Міністерства у справах ветеранів України Надія Адаменко, передає УНН.
Деталі
Спільно із Мінцифри ми запустили найбільш масштабний та очікуваний проєкт. Відтепер понад 1 млн українців мають змогу користуватися електронним посвідченням ветерана замість та без необхідності пред’явлення відповідного посвідчення у паперовій формі, а також документа, що посвідчує особу. Лише за кілька перших годин у застосунку Дія було згенеровано понад 55 тисяч е-Посвідчень ветерана
Наразі фахівці Мінветеранів та Мінцифри працюють над виправленням технічних помилок, що виникають у процесі формування е-Посвідчення у Дії.
Київ запустив портал для захисників та захисниць: які послуги доступні16.05.24, 05:55 • 111592 перегляди
Отримуємо звернення від громадян із потребою оновити дані. Ми вибудували алгоритм як це зробити, і в режимі реального часу спілкуємося з особами та виправляємо деякі дані у Реєстрі. Робота триває, ми очікуємо, що впродовж місяця усі охочі зможуть згенерувати документ без проблем
Доповнення
Зазначається, згенерувати електронне посвідчення у своєму смартфоні можуть особи, які мають статус:
- учасника бойових дій
- людини з інвалідністю внаслідок війни
- учасника війни
- постраждалого учасника Революції гідності
- члена сім’ї загиблого ветерана війни
- члена сім’ї загиблого Захисника і Захисниці України
Використовувати Посвідчення ветерана у Дії можна для отримання пільг та компенсацій, передбачених чинним законодавством.
Нагадаємо
У середу, 5 червня, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що у застосунку "Дія" з'явилась можливість згенерувати посвідчення ветерана.