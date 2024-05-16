Київ запустив портал для захисників та захисниць: які послуги доступні
Київ • УНН
Київ запустив сервіс "Портал захисника", який пропонує 40 онлайн-послуг для українських захисників, включаючи соціальні, медичні та освітні пільги, причому 10 послуг вже доступні для онлайн-заявки.
Київ став першим українським містом, що запустило сервіс "Портал Захисників та Захисниць", наразі він працює в режимі бета-версії. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, передає УНН.
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За її словами, головне призначення порталу - запровадити універсальний гнучкий сервіс, який допоможе зробити взаємодію захисників та захисниць з міськими установами більш оперативною та максимально безбар'єрною.
Хонда наголосила, що сервіс працює за принципом "єдиного вікна", вирішуючи таким чином проблему розпорошеності інформації про послуги, пільги та додаткові гарантії. Натепер на порталі вже доступні 40 послуг (соціальні, медичні, освітні тощо), перші 10 з яких уже можна оформити онлайн.
Зазначається, що портал має сертифікати, передбачені вимогами до захисту інформації у воєнний час.
Які онлайн-сервіси доступні для українських захисників
Нагадаємо, що у застосунку "Дія" планують додати посвідчення ветерана, наразі запустили бета-тест для перевірки роботи нової функції. Про це повідомив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зазначається, що до бета-тестування можуть бути залучені: учасники бойових дій; особи з інвалідністю внаслідок війни; учасники війни; постраждалі учасники Революції гідності; члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни; члени сім'ї загиблого (померлого) Захисника і Захисниці.
Понад 25 тисяч молодят подали заяви про шлюб на порталі Дія09.05.24, 17:07 • 16720 переглядiв