Киев запустил портал для защитников и защитниц: какие услуги доступны

Киев стал первым украинским городом, который запустил сервис "Портал Защитников и Защитниц", сейчас он работает в режиме бета-версии. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает УНН.

Детали

По ее словам, главное назначение портала - ввести универсальный гибкий сервис, который поможет сделать взаимодействие защитников и защитниц с городскими учреждениями более оперативным и максимально безбарьерным.

Хонда отметила, что сервис работает по принципу "единого окна", решая таким образом проблему распыленности информации об услугах, льготах и дополнительных гарантиях. На данный момент на портале уже доступны 40 услуг (социальные, медицинские, образовательные и т.д.), первые 10 из которых уже можно оформить онлайн.

Отмечается, что портал имеет сертификаты, предусмотренные требованиями к защите информации в военное время.

Какие онлайн-сервисы доступны для украинских защитников

Напомним, что в приложении "Дія" планируют добавить удостоверение ветерана, сейчас запустили бета-тест для проверки работы новой функции. Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что к бета-тестированию могут быть привлечены: участники боевых действий; лица с инвалидностью вследствие войны; участники войны; пострадавшие участники Революции достоинства; члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны; члены семьи погибшего (умершего) Защитника и Защитницы.

Более 25 тысяч молодоженов подали заявления о браке на портале Дія