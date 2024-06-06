Более 55 тысяч украинцев уже сгенерировали удостоверение ветерана в"Дії"

За сутки в приложении "Дія" украинцы сгенерировали уже более 55 тысяч Е-удостоверений ветерана. Об этом в эфире телемарафона заявила директор департамента цифрового развития и трансформации Министерства по делам ветеранов Украины Надежда Адаменко, передает УНН.

Детали

Совместно с Минцифры мы запустили наиболее масштабный и ожидаемый проект. Отныне более 1 млн украинцев могут пользоваться электронным удостоверением ветерана вместо и без необходимости предъявления соответствующего удостоверения в бумажной форме, а также документа, удостоверяющего личность. Только за несколько первых часов в приложении Дія было сгенерировано более 55 тысяч Е-удостоверений ветерана - рассказала Надежда Адаменко.

Сейчас специалисты Минсельхоза и Минцифры работают над исправлением технических ошибок, возникающих в процессе формирования е-удостоверения в действии.

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Получаем обращение от граждан с необходимостью обновить данные. Мы выстроили алгоритм как это сделать, и в режиме реального времени общаемся с лицами и исправляем некоторые данные в реестре. Работа продолжается, мы ожидаем, что в течение месяца все желающие смогут сгенерировать документ без проблем - объясняет Адаменко

Дополнение

Отмечается, сгенерировать электронное удостоверение в своем смартфоне могут лица, имеющие статус:

комбатанта

человека с инвалидностью вследствие войны

участника войны

пострадавшего участника Революции достоинства

члена семьи погибшего ветерана войны

члена семьи погибшего защитника и защитницы Украины

Использовать удостоверение ветерана в действии можно для получения льгот и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством.

Напомним

В среду, 5 июня, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в приложении "Дія" появилась возможность сгенерировать удостоверение ветерана.