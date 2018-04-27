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Помічнику Холодницького повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Генпрокуратурою повідомлено про підозру особам, які причетні до заволодіння шахрайським шляхом 200 тис. доларів. Йдеться про кошти дітей колишнього очільника податкової адміністрації Харківської області, передає УНН із посиланням на прес-службу ГПУ.

Помічнику Холодницького повідомили про підозру

Зазначимо, що раніше у Генеральній прокуратурі України підтвердили обшуки у фігурантів кримінального провадження за фактом вимагання 2 млн дол. у колишнього очільника харківської податкової Станіслава Денисюка.

А “ZIK” повідомив, що правоохоронці проводять обшук у Богдана Якимця, неформального помічника глави САП Назара Холодницького за фактом вимагання грошей у Денисюка.

Наразі у прес-службі ГПУ інформують, що “...здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном громадян в особливо великих розмірах”.

“Досудовим розслідуванням установлено, що в травні 2017 року слідчими Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України в порядку ст. 208 КПК України було затримано колишнього очільника податкової адміністрації Харківської області, якого підозрювали у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 364 зловживання владою або службовим становищем) КК України”, — йдеться у повідомленні.

У ГПУ також відзначили, що на підґрунті цих подій, зловмисники, шляхом зловживання довірою раніше знайомих їм дітей затриманого, користуючись тим, що останні перебували у пригніченому стані, заволоділи їх грошовими коштами в сумі 200 тис доларів за начебто вирішення шахраями питання щодо уникнення їх батьком реальної міри покарання та конфіскації майна, не маючи на меті фактично вчиняти такі дії.

“На підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва, слідчими проведено обшуки за місцями роботи, реєстрації та проживання фігурантів, та повідомлено їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України”, — повідомили у ГПУ.

У прес-службі також відзначили, що на даний час слідством встановлюється коло і інших осіб, які також можуть бути причетні до вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві) вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

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