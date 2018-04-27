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Помощнику Холодницкого сообщили о подозрении

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Генпрокуратурой сообщено о подозрении лицам, причастным к завладению мошенническим путем 200 тыс. долларов. Речь идет о средствах детей бывшего главы налоговой администрации Харьковской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Помощнику Холодницкого сообщили о подозрении

Отметим, что ранее в Генеральной прокуратуре Украины подтвердили обыски у фигурантов уголовного производства по факту вымогательства 2 млн долл. у бывшего главы харьковской налоговой Станислава Денисюка.

А “ZIK” сообщил, что правоохранители проводят обыск у Богдана Якимца, неформального помощника главы САП Назара Холодницкого по факту вымогательства денег у Денисюка.

Сейчас в пресс-службе ГПУ сообщают, что “... осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения мошенническим путем имуществом граждан в особо крупных размерах”.

“Досудебным расследованием установлено, что в мае 2017 года следователи Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины в порядке ст. 208 УПК Украины задержали бывшего руководителя налоговой администрации Харьковской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 364 злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины”, - говорится в сообщении.

В ГПУ также отметили, что на основе этих событий, злоумышленники путем злоупотребления доверием ранее знакомых им детей задержанного, пользуясь тем, что последние находились в подавленном состоянии, завладели их денежными средствами в сумме 200 тыс. долларов за якобы решение мошенниками вопроса об избежании их отцом реальной меры наказания и конфискации имущества, не имея целью фактически совершать такие действия.

“На основании постановлений Печерского районного суда г. Киева, следователями проведены обыски по местам работы, регистрации и жительства фигурантов, и сообщено им о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины”, - сообщили в ГПУ.

В пресс-службе также отметили, что в настоящее время следствием устанавливается круг и других лиц, которые также могут быть причастны к совершению преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины, а именно завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничестве) содеянном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

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