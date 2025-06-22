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Переломний момент але кампанія триває - Начальник Генштабу Ізраїлю про удари США по Ірану

Київ • УНН

 • 802 перегляди

ЦАХАЛ оголосив удари США по іранських ядерних об'єктах "переломним моментом" у війні проти Ірану, відзначивши спільні дипломатичні та військові зусилля з американськими партнерами. Операція "Левовий народ" триває, і Ізраїль продовжує повертати заручників.

Переломний момент але кампанія триває - Начальник Генштабу Ізраїлю про удари США по Ірану

Удари американської армії по ядерних об'єктах Ірану стали "переломним моментом" в ізраїльській військовій кампанії проти іранського режиму. Про це інформує УНН з посиланням на заяву ЦАХАЛу.

Деталі

У неділю, 22 червня начальник Генерального штабу Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір провів оцінку ситуації з членами Форуму Генерального штабу.

Ми перебуваємо на десятому дні операції "Левовий народ". Досі ми досягли багатьох цілей, включаючи значне пошкодження іранської ядерної програми. Ми досягли переломного моменту в кампанії після вчорашнього дуже точного та вражаючого удару Збройних сил США по ключових ядерних об'єктах

- повідомив начальник Генштабу.

З його слів, цей удар став можливим завдяки сміливому лідерству американських партнерів та внаслідок їх спільних дипломатичних та військових зусиль.

Еяль Замір повідомив, що потягом місяців планування він підтримував тісний контакт з Головою Об'єднаного комітету начальників штабів, генералом Деном Кейном.

Ми не повинні забувати: кампанія триває, і у нас все ще є цілі для ударів та завдання, які необхідно виконати. Ми продовжуємо збільшувати темпи наших ударів відповідно до оперативного плану, і ми готові продовжувати стільки, скільки буде потрібно

- наголосив генерал-лейтенант.

Водночас начальник Генштабу розповів, що паралельно до вчорашніх ударів, сили ЦАХАЛ та ШАБАК провели комплексну операцію та виявили тіла заручників: Офри Кейдар, Йонатана Самерано та старшого сержанта Шая Левінсона.

Ми продовжуємо робити все можливе, щоб повернути всіх заручників - це основна місія, якій ЦАХАЛ завжди повністю відданий

- зауважив Еяль Замір.

Він підкреслив, що ізраїльська армія залишається пильною та готовою на всіх фронтах.

"ЦАХАЛ продемонстрував свою рішучість та можливості - будь-хто, хто спробує кинути нам виклик, заплатить високу ціну. Ми не поступимося безпекою цивільного населення Держави Ізраїль", - підсумував начальник Генштабу.

Нагадаємо

У ніч проти 22 червня Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. За словами Президента США Дональда Трампа, операція завершилася, і всі літаки покинули повітряний простір Ірану.

Глава Білого дому заявив, що "Ізраїль зараз набагато безпечніший". Але на Іран можуть очікувати нові, ще більш масштабні атаки.  

Згодом неназваний ізраїльський чиновник розповів Axios, що адміністрація Трампа заздалегідь повідомила Ізраїль про удари США по Ірану. Крім того, представник Білого дому повідомив ЗМІ, що Трамп спілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху після операції.  

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що авіаудари США по Ірану були "неймовірним і приголомшливим успіхом", знищивши ядерну програму країни. Операція, виконана за наказом Трампа, була спрямована лише на ядерні об'єкти, а не на війська чи людей Ірану.

Країни Перської затоки посилюють заходи безпеки після авіаударів США по іранських ядерних об'єктах. Бахрейн та Кувейт вживають надзвичайних заходів, тоді як інші регіональні держави закликають до деескалації та дипломатичного врегулювання конфлікту.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Піт Гегсет
Ізраїль
Білий дім
Армія оборони Ізраїлю
Дональд Трамп
Еяль Замір
Кувейт
Бахрейн
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Іран
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