Переломный момент, но кампания продолжается – Начальник Генштаба Израиля об ударах США по Ирану

Удары американской армии по ядерным объектам Ирана стали "переломным моментом" в израильской военной кампании против иранского режима. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

Детали

В воскресенье, 22 июня начальник Генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир провел оценку ситуации с членами Форума Генерального штаба.

Мы находимся на десятом дне операции "Львиный народ". До сих пор мы достигли многих целей, включая значительное повреждение иранской ядерной программы. Мы достигли переломного момента в кампании после вчерашнего очень точного и впечатляющего удара Вооруженных сил США по ключевым ядерным объектам - сообщил начальник Генштаба.

По его словам, этот удар стал возможным благодаря смелому лидерству американских партнеров и в результате их совместных дипломатических и военных усилий.

Эяль Замир сообщил, что в течение месяцев планирования он поддерживал тесный контакт с Председателем Объединенного комитета начальников штабов, генералом Дэном Кейном.

Мы не должны забывать: кампания продолжается, и у нас все еще есть цели для ударов и задачи, которые необходимо выполнить. Мы продолжаем увеличивать темпы наших ударов в соответствии с оперативным планом, и мы готовы продолжать столько, сколько потребуется - подчеркнул генерал-лейтенант.

В то же время начальник Генштаба рассказал, что параллельно со вчерашними ударами, силы ЦАХАЛ и ШАБАК провели комплексную операцию и обнаружили тела заложников: Офры Кейдар, Йонатана Самерано и старшего сержанта Шая Левинсона.

Мы продолжаем делать все возможное, чтобы вернуть всех заложников - это основная миссия, которой ЦАХАЛ всегда полностью предан - отметил Эяль Замир.

Он подчеркнул, что израильская армия остается бдительной и готовой на всех фронтах.

"ЦАХАЛ продемонстрировал свою решимость и возможности - любой, кто попытается бросить нам вызов, заплатит высокую цену. Мы не поступимся безопасностью гражданского населения Государства Израиль", - подытожил начальник Генштаба.

Напомним

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По словам Президента США Дональда Трампа, операция завершилась, и все самолеты покинули воздушное пространство Ирана.

Глава Белого дома заявил, что "Израиль сейчас гораздо безопаснее". Но Иран могут ожидать новые, еще более масштабные атаки.

Впоследствии неназванный израильский чиновник рассказал Axios, что администрация Трампа заранее уведомила Израиль об ударах США по Ирану. Кроме того, представитель Белого дома сообщил СМИ, что Трамп общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после операции.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что авиаудары США по Ирану были "невероятным и потрясающим успехом", уничтожив ядерную программу страны. Операция, выполненная по приказу Трампа, была направлена только на ядерные объекты, а не на войска или людей Ирана.

Страны Персидского залива усиливают меры безопасности после авиаударов США по иранским ядерным объектам. Бахрейн и Кувейт принимают чрезвычайные меры, тогда как другие региональные государства призывают к деэскалации и дипломатическому урегулированию конфликта.