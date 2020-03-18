Пандемія коронавірусу: на сьогодні заплановані рейси з ОАЕ для повернення українців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На сьогодні заплановані рейси з Об'єднаних Арабських Еміратів для прибуття на Батьківщину українців. Про це УНН повідомляє з посиланням на спеціальний Telegram-канал МЗС щодо ситуації з коронавірусом у світі.
"Рейси сьогодні: “Air Arabia” за маршрутом Шарджа — Київ. Повертаються 168 громадян України. Два рейси авіакомпанії “Fly Dubai” за маршрутом Дубаї — Київ. 289 громадян України. До кінця дня очікується ще один рейс авіакомпанії “Fly Dubai” за маршрутом Дубаї — Одеса“, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, майже 26 тисяч українців за добу повернулися на Батьківщину.
Як повідомлялося, вже 174 громадянина України вилетіли “Австрійськими авіалініями” додому з Відня.