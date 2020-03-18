Пандемия коронавируса: на сегодня запланированы рейсы из ОАЭ для возвращения украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. На сегодня запланированы рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов для прибытия на Родину украинцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на специальный Telegram-канал МИД о ситуации с коронавирусом в мире.
"Рейсы сегодня: "Air Arabia" по маршруту Шарджа - Киев. Возвращаются 168 граждан Украины. Два рейса авиакомпании "Fly Dubai" по маршруту Дубай - Киев. 289 граждан Украины. К концу дня ожидается еще один рейс авиакомпании "Fly Dubai" по маршруту Дубаи - Одесса", - говорится в сообщении.
Напомним, почти 26 тыс. украинцев за сутки вернулись на Родину.
Как сообщалось, уже 174 гражданина Украины вылетели "Австрийские авиалинии" домой с Вены.