Пандемия коронавируса: на сегодня запланированы рейсы из ОАЭ для возвращения украинцев

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102310 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105203 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107198 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106028 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114967 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101264 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105630 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106717 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131623 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130471 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 марта, 11:59 • 106448 просмотра
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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 111852 просмотра
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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 109996 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

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4 марта, 18:57 • 109460 просмотра
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Пандемия коронавируса: на сегодня запланированы рейсы из ОАЭ для возвращения украинцев

Пандемия коронавируса: на сегодня запланированы рейсы из ОАЭ для возвращения украинцев

Киев  •  УНН

 • 9639 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. На сегодня запланированы рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов для прибытия на Родину украинцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на специальный Telegram-канал МИД о ситуации с коронавирусом в мире.

"Рейсы сегодня: "Air Arabia" по маршруту Шарджа - Киев. Возвращаются 168 граждан Украины. Два рейса авиакомпании "Fly Dubai" по маршруту Дубай - Киев. 289 граждан Украины. К концу дня ожидается еще один рейс авиакомпании "Fly Dubai" по маршруту Дубаи - Одесса", - говорится в сообщении.

Напомним, почти 26 тыс. украинцев за сутки вернулись на Родину.

Как сообщалось, уже 174 гражданина Украины вылетели "Австрийские авиалинии" домой с Вены.

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