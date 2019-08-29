ООС: зафіксовано 5 обстрілів з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Від початку поточної доби на Донбасі російсько-окупаційні війська продовжили порушення режиму тиші. Так, на лінії бойового зіткнення нашими воїнами зафіксовано 5 збройних провокацій з боку окупантів. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.
З 02:20 ночі ворог застосовував озброєння БМП та стрілецьку зброю по оборонцях Зайцевого.
Спочатку з 03:45, а потім після 06:00 ранку з напрямку від шахти Гагаріна окупованої Горлівки противник вів прицільні обстріли з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї по наших захисниках населенного пункту Південне.
Після 05:00 ранку ворожий обстріл також зафіксовано в районі Мар’їнки, де окупанти застосували від смт Олександрівка великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
З 09:25 захисники Водяного перебували під ворожим обстрілом з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Окупанти вели вогонь з напрямку від Ужівки.
За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок активних ворожих обстрілів серед захисників України від початку цієї доби немає.
Нагадаємо, 28 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню.