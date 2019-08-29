ООС: зафиксировано 5 обстрелов со стороны боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. С начала текущих суток на Донбассе российско-оккупационные войска продолжили нарушение режима тишины. Так, на линии боевого соприкосновения нашими воинами зафиксировано 5 вооруженных провокаций со стороны оккупантов. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.
С 2:20 ночи враг применял вооружение БМП и стрелковое оружие по защитника Зайцевого.
Сначала с 3:45, а затем после 6:00 утра по направлению от шахты Гагарина оккупированной Горловки противник вел прицельные обстрелы из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия по нашим защитникам населенного пункта Южное.
После 5:00 утра вражеский обстрел также зафиксировано в районе Марьинки, где оккупанты применили от пгт Александровка крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
С 9:25 защитники Водяного находились под вражеским обстрелом из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Оккупанты вели огонь по направлению от Ужовки.
По имеющейся информации, боевых потерь в результате активных враждебных обстрелов среди защитников Украины с начала этих суток нет.
Напомним, 28 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня.