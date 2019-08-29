ООС: зафиксировано 5 обстрелов со стороны боевиков

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 6148 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113631 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124441 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115912 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121660 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126209 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151400 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150824 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140736 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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ООС: зафиксировано 5 обстрелов со стороны боевиков

ООС: зафиксировано 5 обстрелов со стороны боевиков

Киев  •  УНН

 • 8699 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. С начала текущих суток на Донбассе российско-оккупационные войска продолжили нарушение режима тишины. Так, на линии боевого соприкосновения нашими воинами зафиксировано 5 вооруженных провокаций со стороны оккупантов. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.

С 2:20 ночи враг применял вооружение БМП и стрелковое оружие по защитника Зайцевого.

Сначала с 3:45, а затем после 6:00 утра по направлению от шахты Гагарина оккупированной Горловки противник вел прицельные обстрелы из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия по нашим защитникам населенного пункта Южное.

После 5:00 утра вражеский обстрел также зафиксировано в районе Марьинки, где оккупанты применили от пгт Александровка крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С 9:25 защитники Водяного находились под вражеским обстрелом из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Оккупанты вели огонь по направлению от Ужовки.

По имеющейся информации, боевых потерь в результате активных враждебных обстрелов среди защитников Украины с начала этих суток нет.

Напомним, 28 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня.

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