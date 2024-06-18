Окупанти протягом дня били по Нікопольщині з БпЛА та артилерії, постраждали двоє людей, пошкоджені будинки - ОВА
Київ • УНН
Протягом дня росіяни обстрілювали Нікопольський район з БпЛА та артилерії, поранивши двох людей та пошкодивши будинки.
росіяни протягом дня били по Нікопольщині з БпЛА і артилерії. Внаслідок обстрілів постраждав 37-річний чоловік. Також через нічну атаку "шахедом" на Дніпровський район до лікарів звернувся 74-річний чоловік, який отримав поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Безпекова ситуація на Нікопольщині за день. Район знову був під ударом ворожих БпЛА і артилерії. Противник атакував Нікополь, Мирівську, Покровську і Марганецьку громади. Постраждав 37-річний чоловік. Його з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Стан середньої тяжкості. Пацієнт отримує усю необхідну допомогу,
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Також були пошкоджені житлова багатоповерхівка й легковий автомобіль.
Він також уточнив, що через вранішній обстріл Нікополя побиті 14 приватних будинків, знищена господарська споруда, ще чотири – понівечені. Потрощені дві теплиці, гараж. Пошкоджені лінії електропередач і газогони.
Окрім того, до лікарів звернувся 74-річний чоловік, який отримав поранення через нічну атаку "шахедом" на Дніпровський район. Постраждалому надали меддопомогу, оговтуватися буде вдома.
Нагадаємо
Протягом доби, 17 червня, російські війська декілька разів атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе та артилерією. Внаслідок ворожих обстрілів постраждало троє людей.