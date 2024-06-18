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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты в течение дня били по Никопольщине из БпЛА и артиллерии, пострадали два человека, повреждены дома - ОВА

Оккупанты в течение дня били по Никопольщине из БпЛА и артиллерии, пострадали два человека, повреждены дома - ОВА

Киев  •  УНН

18 июня 2024, 16:32  •  10458 просмотра

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В течение дня россияне обстреливали Никопольский район из БпЛА и артиллерии, ранив двух человек и повредив дома.

россияне в течение дня били по Никопольщине из БПЛА и артиллерии. В результате обстрелов пострадал 37-летний мужчина. Также из-за ночной атаки "шахедом" на Днепровский район к врачам обратился 74-летний мужчина, который получил ранения. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Ситуация с безопасностью на Никопольщине за день. Район снова был под ударом вражеских БпЛА и артиллерии. Противник атаковал Никополь, Мировскую, Покровскую и Марганецкую громады. Пострадал 37-летний мужчина. Его с осколочными ранениями доставили в больницу. Состояние средней тяжести. Пациент получает всю необходимую помощь,

- сообщил Лысак.

Детали

Также были повреждены жилая многоэтажка и легковой автомобиль.

Он также уточнил, что из-за утреннего обстрела Никополя побиты 14 частных домов, уничтожена хозяйственная постройка, еще четыре - изуродованы. Разбиты две теплицы, гараж. Повреждены линии электропередач и газопроводы.

Кроме того, к врачам обратился 74-летний мужчина, который получил ранения из-за ночной атаки "шахедом" на Днепровский район. Пострадавшему оказали медпомощь, оправляться будет дома.

Напомним

В течение суток, 17 июня, российские войска несколько раз атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе и артиллерией. В результате вражеских обстрелов пострадали три человека.

Павел Башинский

Павел Башинский

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