Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,68 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.682800 грн за долар;

32.978500 грн за євро;

0.373720 грн за російський рубль;

38.535800 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 20 березня курс усіх зазначених валют не змінився.