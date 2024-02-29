Офіс Генпрокурора про засудження українських військовополонених у рф: окремий напрямок наших розслідувань
Київ • УНН
Офіс Генпрокурора розслідує випадки ув'язнення українських військовополонених у росії та співпрацює з міжнародними партнерами.
Офіс Генпрокурора розслідує випадки засудження до позбавлення волі українських військовополонених у росії та співпрацює щодо цього з міжнародними партнерами. Про це журналісту УНН повідомив керівник Департаменту Офісу Генпрокурора з протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов.
Ми самі здійснюємо розслідування по кожному такому випадку (щодо засудження росією українських військовополонених - ред.), намагаємося з'ясувати всі обставини. Але й, безумовно, співпрацюємо з нашими партнерами, тому що ми розуміємо, що ці справи сфабриковані, і часто вони використовуються для виправдання підстав утримання наших військовополонених
Він зазначив, що доволі часто росіяни засуджують українських військовополонених за сам факт участі у війні, що є порушенням Женевських конвенцій.
"Ми притягаємо росіян до відповідальності тільки, коли знаходимо інформацію, що вони вчиняли воєнні злочини: вбивства, зґвалтування, викрадення наших дітей тощо. Якщо такого не встановлено, то вони не притягаються до відповідальності. Тому працюємо з нашими колегами, військовими, Головним управлінням розвідки, міжнародними партнерами, щоб задокументувати це, і це окремий напрямок наших розслідувань", - сказав Бєлоусов.
Доповнення
Як повідомлялося, відкрито понад 4 тис. кримінальних проваджень проти українських військовополонених, з них понад 200 вже засуджено у рф.