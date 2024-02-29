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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 13:08  •  7410 просмотра

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Офис Генпрокурора расследует случаи заключения украинских военнопленных в России и сотрудничает с международными партнерами.

Офис Генпрокурора расследует случаи осуждения к лишению свободы украинских военнопленных в россии и сотрудничает по этому поводу с международными партнерами. Об этом журналисту УНН сообщил руководитель Департамента Офиса Генпрокурора по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрий Белоусов.

Мы сами осуществляем расследование по каждому такому случаю (по осуждению россией украинских военнопленных - ред.), пытаемся выяснить все обстоятельства. Но и, безусловно, сотрудничаем с нашими партнерами, потому что мы понимаем, что эти дела сфабрикованы, и часто они используются для оправдания оснований удержания наших военнопленных

- рассказал Белоусов.

Он отметил, что довольно часто россияне осуждают украинских военнопленных за сам факт участия в войне, что является нарушением Женевских конвенций.

"Мы привлекаем россиян к ответственности только, когда находим информацию, что они совершали военные преступления: убийства, изнасилования, похищения наших детей и тому подобное. Если такого не установлено, то они не привлекаются к ответственности. Поэтому работаем с нашими коллегами, военными, Главным управлением разведки, международными партнерами, чтобы задокументировать это, и это отдельное направление наших расследований", - сказал Белоусов.

Дополнение

Как сообщалось, открыто более 4 тыс. уголовных производств против украинских военнопленных, из них более 200 уже осуждены в рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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