Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
Киев • УНН
Офис Генпрокурора расследует случаи заключения украинских военнопленных в России и сотрудничает с международными партнерами.
Офис Генпрокурора расследует случаи осуждения к лишению свободы украинских военнопленных в россии и сотрудничает по этому поводу с международными партнерами. Об этом журналисту УНН сообщил руководитель Департамента Офиса Генпрокурора по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрий Белоусов.
Мы сами осуществляем расследование по каждому такому случаю (по осуждению россией украинских военнопленных - ред.), пытаемся выяснить все обстоятельства. Но и, безусловно, сотрудничаем с нашими партнерами, потому что мы понимаем, что эти дела сфабрикованы, и часто они используются для оправдания оснований удержания наших военнопленных
Он отметил, что довольно часто россияне осуждают украинских военнопленных за сам факт участия в войне, что является нарушением Женевских конвенций.
"Мы привлекаем россиян к ответственности только, когда находим информацию, что они совершали военные преступления: убийства, изнасилования, похищения наших детей и тому подобное. Если такого не установлено, то они не привлекаются к ответственности. Поэтому работаем с нашими коллегами, военными, Главным управлением разведки, международными партнерами, чтобы задокументировать это, и это отдельное направление наших расследований", - сказал Белоусов.
Дополнение
Как сообщалось, открыто более 4 тыс. уголовных производств против украинских военнопленных, из них более 200 уже осуждены в рф.
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
Офис Генпрокурора расследует случаи заключения украинских военнопленных в России и сотрудничает с международными партнерами.
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