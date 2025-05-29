Не задекларував майна на 84 млн грн: на Одещині посадовець міграційної служби отримав підозру

В Одеській області прокурори повідомили про підозру керівнику одного з управлінь ГУ ДМС за фактом умисного внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації. Сума задекларованого і фактичного майна та доходів відрізняється у десятки мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2023 рік підозрюваний умисно зазначив недостовірні відомості у декларації посадовця.

Зокрема, чоловік не вніс до декларації житловий будинок площею 200 квадратних метрів, земельну ділянку понад 6 соток, автомобіль Mercedes-Benz G400D, готівкові кошти на понад 11 млн грн, а також інше цінне майно – як рухоме, так і нерухоме.

Не задекларував будинок під Києвом: перед судом постане головний митник Звягінцев

Крім того, він зумисне вніс до декларації запис про володіння криптовалютою Bitcoin, оціненою у майже 58 млн грн. Такими діями посадовець намагався штучно збільшити обсяг задекларованих активів своєї родини.

Загалом чиновник при поданні декларації вказав відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму понад 83 млн грн. Його звільнили із займаної посади. Розслідування триває.

Депутат, три члени уряду та правоохоронці: за чотири місяці 2025 року ДБР повідомило майже 6 тисяч підозр

Нагадаємо

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) протягом 2024-2025 років розпочало повні перевірки 23 декларацій посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок перевірки 18 з них було виявлено порушень на 36,8 млн грн.