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Не задекларировал имущества на 84 млн грн: в Одесской области чиновник миграционной службы получил подозрение

Киев • УНН

 • 498 просмотра

Руководителя управления ГМС подозревают во внесении ложных данных в декларацию за 2023 год. Он не задекларировал дом, землю, авто, наличные и другое имущество, а также указал неправдивые данные о криптовалюте.

Не задекларировал имущества на 84 млн грн: в Одесской области чиновник миграционной службы получил подозрение

В Одесской области прокуроры сообщили о подозрении руководителю одного из управлений ГУ ГМС по факту умышленного внесения заведомо недостоверных сведений в декларацию. Сумма задекларированного и фактического имущества и доходов отличается на десятки миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, при подаче ежегодной декларации за 2023 год подозреваемый умышленно указал недостоверные сведения в декларации должностного лица.

В частности, мужчина не внес в декларацию жилой дом площадью 200 квадратных метров, земельный участок более 6 соток, автомобиль Mercedes-Benz G400D, наличные средства на более 11 млн грн, а также другое ценное имущество – как движимое, так и недвижимое.

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Кроме того, он умышленно внес в декларацию запись о владении криптовалютой Bitcoin, оцененной почти в 58 млн грн. Такими действиями чиновник пытался искусственно увеличить объем задекларированных активов своей семьи.

В целом чиновник при подаче декларации указал сведения, отличающиеся от достоверных на общую сумму более 83 млн грн. Его уволили с занимаемой должности. Расследование продолжается.

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Напомним

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в течение 2024-2025 годов начало полные проверки 23 деклараций должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В результате проверки 18 из них были выявлены нарушения на 36,8 млн грн.

Лилия Набока

Лилия Набока

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