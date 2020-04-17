Національна академія наук вичислила пік епідемії COVID-19 в Україні

ukru
16:58 • 20463 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 89201 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 170080 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 173705 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 179584 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 186520 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 165686 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 183754 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 144664 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149885 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0.8 м/с
61 %
758 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 28531 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 114540 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 122340 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 97832 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 174772 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 170082 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 173707 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 179586 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 186521 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 165687 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 23075 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 97832 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 114540 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 110700 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110876 перегляди
Актуальне
Національна академія наук вичислила пік епідемії COVID-19 в Україні

Національна академія наук вичислила пік епідемії COVID-19 в Україні

Київ • УНН

 • 73348 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. В Україні пік нових випадків COVID-19 в день буде припадати на 2-5 травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАН України.

Так, Національна академія наук України проаналізувала розвиток епідемії COVID-19 в Україні в період 13-20 квітня та аналіз можливих сценаріїв розвитку епідемії в період 20 квітня–30 травня.

"Пік нових випадків COVID-19 в день буде припадати на 2-5 травня 2020 року, пік летальних випадків -на 3-8 травня 2020 року",- повідомляє НАН.

Також за даними НАН, після досягнення піку захворюваності зниження нових випадків інфікованих буде спостерігатися до кінця травня 2020 року до медіанного значення 400 випадків (діапазон прогнозованих значень 200-700).

"Після досягнення піку летальності зниження нових летальних випадків буде відбуватися до кінця травня 2020 року до медіанного значення 20 випадків (діапазон прогнозованих значень 12-37)",- зазначається в прогнозі.

Окрім того, наголошується, що при обчисленнях вважалося,що карантинні заходи не будуть порушуватись на час святкування Великодня в Україні з 17 по 22 квітня.

Нагадаємо, рівень смертності від COVID-19 в Україні значно нижчий, ніж середньосвітовий.

Як повідомлялося, всього в Україні на 9 годину 17 квітня зафіксовано 4662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 125 летальні. За добу, що минула, зафіксовано 501 новий випадок захворювання - рекордний добовий приріст.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$233.49
Brent
$71.92
Bitcoin
$83,784.80
S&P 500
$5,663.74
Газ TTF
$43.07
Золото
$3,046.09
Ethereum
$1,958.74