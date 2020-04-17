Національна академія наук вичислила пік епідемії COVID-19 в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. В Україні пік нових випадків COVID-19 в день буде припадати на 2-5 травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАН України.
Так, Національна академія наук України проаналізувала розвиток епідемії COVID-19 в Україні в період 13-20 квітня та аналіз можливих сценаріїв розвитку епідемії в період 20 квітня–30 травня.
"Пік нових випадків COVID-19 в день буде припадати на 2-5 травня 2020 року, пік летальних випадків -на 3-8 травня 2020 року",- повідомляє НАН.
Також за даними НАН, після досягнення піку захворюваності зниження нових випадків інфікованих буде спостерігатися до кінця травня 2020 року до медіанного значення 400 випадків (діапазон прогнозованих значень 200-700).
"Після досягнення піку летальності зниження нових летальних випадків буде відбуватися до кінця травня 2020 року до медіанного значення 20 випадків (діапазон прогнозованих значень 12-37)",- зазначається в прогнозі.
Окрім того, наголошується, що при обчисленнях вважалося,що карантинні заходи не будуть порушуватись на час святкування Великодня в Україні з 17 по 22 квітня.
Нагадаємо, рівень смертності від COVID-19 в Україні значно нижчий, ніж середньосвітовий.
Як повідомлялося, всього в Україні на 9 годину 17 квітня зафіксовано 4662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 125 летальні. За добу, що минула, зафіксовано 501 новий випадок захворювання - рекордний добовий приріст.