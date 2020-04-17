Национальная академия наук вычислила пик эпидемии COVID-19 в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Украине пик новых случаев COVID-19 в день будет приходиться на 2-5 мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАН Украины.
Так, Национальная академия наук Украины проанализировала эпидемию COVID-19 в Украине в период 13-20 апреля и анализ возможных сценариев развития эпидемии в период 20 апреля-30 мая.
"Пик новых случаев COVID-19 в день будет приходиться на 2-5 мая 2020 года, пик летальных случаев - на 3-8 мая 2020 года", - сообщает НАН.
Также по данным НАН, после достижения пика заболеваемости снижение новых случаев инфицированных будет наблюдаться до конца мая 2020 года до медианного значения 400 случаев (диапазон прогнозируемых значений 200-700).
"После достижения пика летальности снижение новых летальных случаев будет происходить до конца мая 2020 года до медианного значения 20 случаев (диапазон прогнозируемых значений 12-37)", - отмечается в прогнозе.
Кроме того, отмечается, что при вычислениях считалось, что карантинные меры не будут нарушаться на время празднования Пасхи в Украине с 17 по 22 апреля.
Напомним, уровень смертности от COVID-19 в Украине значительно ниже, чем среднемировой.
Как сообщалось, всего в Украине на 9 часов 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных. За прошедшие сутки зафиксировано 501 новый случай заболевания - рекордный суточный прирост.