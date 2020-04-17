В Україні показник смертності від COVID-19 нижчий за середньосвітовий, але пік ще попереду - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Рівень смертності від COVID-19 в Україні значно нижчий, ніж середньосвітовий. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо питань боротьби з коронавірусом, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Президента.
"Рівень смертності від COVID-19 в Україні становить 2,7% від кількості заражених. Це значно нижчий показник, ніж середньосвітовий", - зазначили у Президента статистику Степанова.
Водночас з його слів Україна ще не досягла піку захворюваності, і треба бути обережними через Великодні та травневі свята.
"Так, усі люблять весняні пікніки, всім хочеться посмажити традиційних шашликів. Ми повинні розуміти людей з цими бажаннями. Але треба доносити, що карантин – тимчасовий, але надважливий. Що сьогодні такий пікнік чи такі шашлики можуть просто коштувати комусь життя. Комунікації та роз’яснення – це надзвичайно важливо в такий складний час", – зазначив Президент.
Нагадаємо, всього в Україні на 9 годину 17 квітня зафіксовано 4662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 125 летальні. За добу, що минула, зафіксовано 501 новий випадок захворювання - рекордний добовий приріст.
Як повідомляв УНН, напередодні лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу Ольга Голубовська заявила, що всі цифри офіційної статистики, включаючи світову, можна множити на 100, бо велика кількість людей проходить повз цієї статистики.