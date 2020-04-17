В Україні показник смертності від COVID-19 нижчий за середньосвітовий, але пік ще попереду - Степанов

ukru
20 березня, 16:58 • 73931 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 146709 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 244291 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 246283 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 245105 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 229706 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 199337 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185802 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146066 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150181 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1.2 м/с
65 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

20 березня, 15:09 • 30558 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 264038 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 75651 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

18:53 • 28217 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

19:57 • 25669 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 244292 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 246284 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 245106 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 229707 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 199337 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 75661 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 24979 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 139903 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153585 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112972 перегляди
Актуальне
В Україні показник смертності від COVID-19 нижчий за середньосвітовий, але пік ще попереду - Степанов

В Україні показник смертності від COVID-19 нижчий за середньосвітовий, але пік ще попереду - Степанов

Київ • УНН

 • 12732 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Рівень смертності від COVID-19 в Україні значно нижчий, ніж середньосвітовий. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо питань боротьби з коронавірусом, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Президента.

"Рівень смертності від COVID-19 в Україні становить 2,7% від кількості заражених. Це значно нижчий показник, ніж середньосвітовий", - зазначили у Президента статистику Степанова.

Водночас з його слів Україна ще не досягла піку захворюваності, і треба бути обережними через Великодні та травневі свята.

"Так, усі люблять весняні пікніки, всім хочеться посмажити традиційних шашликів. Ми повинні розуміти людей з цими бажаннями. Але треба доносити, що карантин – тимчасовий, але надважливий. Що сьогодні такий пікнік чи такі шашлики можуть просто коштувати комусь життя. Комунікації та роз’яснення – це надзвичайно важливо в такий складний час", – зазначив Президент.

Нагадаємо, всього в Україні на 9 годину 17 квітня зафіксовано 4662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 125 летальні. За добу, що минула, зафіксовано 501 новий випадок захворювання - рекордний добовий приріст.

Як повідомляв УНН, напередодні лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу Ольга Голубовська заявила, що всі цифри офіційної статистики, включаючи світову, можна множити на 100, бо велика кількість людей проходить повз цієї статистики.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.28
Bitcoin
$84,127.50
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,053.47
Ethereum
$1,976.63