Всю офіційну статистику хворих на COVID-19 можна множити на 100 - Голубовська
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Всі цифри офіційної статистики, включаючи світову, можна множити на 100, бо велика кількість людей проходить повз цієї статистики. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу Ольга Голубовська, передає УНН.
“Всі цифри офіційної статистики, включаючи світову, можна множити на 100 сміливо, тому що це підтверджені випадки захворювання, оціночні дані ми отримаємо через рік-півтора. Величезна кількість людей вислизає зі статистики”, — заявила вона.
Нагадаємо, в Україні на 9:00 16 квітня зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 116 летальних. У світі станом на 5:50 16 квітня зафіксовано 2 063 161 інфікованих, одужали 512 032 людини, і 136 938 осіб померли.